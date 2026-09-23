Un documentaire animé pour tout savoir sur les véhicules qui roulent, flottent et volent Un documentaire ludique et interactif Un documentaire animé avec plus de 40 flaps pour vider la poubelle dans le camion-benne, regarder à l'intérieur d'un camping-car, remonter le filet d'un chalutier... , des cherche-et-trouve sur chaque page et des quiz à la fin. Une thématique qui fascine les enfants Les illustrations foisonnantes de Camille Ferrari et les textes précis d'Anne-Sophie Baumann nous embarquent en ville, sur les routes, sur la mer, dans les airs et sur les rails, dans des décors immersifs remplis de détails pour tout comprendre sur les véhicules.