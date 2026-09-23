Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les véhicules

Anne-Sophie Baumann, Camille Ferrari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un documentaire animé pour tout savoir sur les véhicules qui roulent, flottent et volent Un documentaire ludique et interactif Un documentaire animé avec plus de 40 flaps pour vider la poubelle dans le camion-benne, regarder à l'intérieur d'un camping-car, remonter le filet d'un chalutier... , des cherche-et-trouve sur chaque page et des quiz à la fin. Une thématique qui fascine les enfants Les illustrations foisonnantes de Camille Ferrari et les textes précis d'Anne-Sophie Baumann nous embarquent en ville, sur les routes, sur la mer, dans les airs et sur les rails, dans des décors immersifs remplis de détails pour tout comprendre sur les véhicules.

Par Anne-Sophie Baumann, Camille Ferrari
Chez Tourbillon

|

Auteur

Anne-Sophie Baumann, Camille Ferrari

Editeur

Tourbillon

Genre

Véhicules

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les véhicules par Anne-Sophie Baumann, Camille Ferrari

Commenter ce livre

 

Les véhicules

Anne-Sophie Baumann, Camille Ferrari

Paru le 23/09/2026

14 pages

Tourbillon

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027614394
9791027614394
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.