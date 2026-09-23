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#Album jeunesse

Le tracteur

Thierry Bedouet, Raphaële Glaux

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Un premier documentaire animé à la ferme pour tous les enfants qui rêvent de monter dans un tracteur ! Deux thématiques incontournables pour les petits. Les illustrations précises et tendres de Thierry Bedouet accompagnent la découverte de deux passions incontournables des enfants : la ferme et les engins. Ce petit Tourbidoc nous emmène à la ferme découvrir le quotidien de Léonie, agricultrice et son tracteur. En parallèle du fil narratif, des petites infos documentaires adaptées à la tranche d'âge sont disséminées pour tout comprendre sur le fonctionnement d'un tracteur. Un documentaire ludique à manipuler Le livre propose six animations à manipuler pour explorer le fonctionnement du tracteur : regarder le moteur, tourner le volant, lever le bras du tracteur, remplacer la charrue par le semoir, laver le tracteur... Le tout dans une fabrication solide, parfaitement adaptée aux mains des jeunes enfants.

Par Thierry Bedouet, Raphaële Glaux
Chez Tourbillon

|

Auteur

Thierry Bedouet, Raphaële Glaux

Editeur

Tourbillon

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Le tracteur

Thierry Bedouet, Raphaële Glaux

Paru le 23/09/2026

10 pages

Tourbillon

10,90 €

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Scannez le code barre 9791027614288
9791027614288
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