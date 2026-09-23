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Calendrier de l'Avent Chakra

Livia Amaya, Book Shelter GmBH

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Ton guide spirituel pendant la période de l'Avent. 24 jours - Sept chakras - Un voyage qui mène à toi. Ce calendrier de l'Avent spécial t'invite à te reconnecter avec toi-même jour après jour grâce à la pleine conscience, à des rituels doux et à l'activation bienveillante de tes sept chakras, du chakra racine au chakra couronne. Au lieu d'ouvrir de petites portes, tu ouvres ton coeur, ton corps et ton esprit. Chaque chakra est abordé pendant trois jours consécutifs. Les dimanches de l'Avent, tu trouveras des contenus plus approfondis et de touchants rituels à la bougie. Les trois derniers jours sont consacrés à l'intégration et à l'achèvement, pour que tout ne fasse plus qu'un. Au programme : des mantras et affirmations ; des exercices et des méditations guidées (aussi en version audio) ; des réflexions et des impulsions quotidiennes ; des recettes et des rituels à la bougie. Tu n'as besoin d'aucune connaissance préalable, juste de l'envie de te rencontrer toi-même. Le mot Avent veut dire "arrivée". Grâce à ce livre, tu peux "arriver" à l'intérieur de toi-même, dans la lumière, en douceur, jour après jour.

Par Livia Amaya, Book Shelter GmBH
Chez Book Shelter GmbH

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Auteur

Livia Amaya, Book Shelter GmBH

Editeur

Book Shelter GmbH

Genre

calendrier de l'avent

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Calendrier de l'Avent Chakra

Livia Amaya, Book Shelter GmBH

Paru le 23/09/2026

74 pages

Book Shelter GmbH

13,99 €

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