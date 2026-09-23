Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Contes du soir

Julie de Fontanges, Fontanges julie De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque conte explore un thème universel : la quête de soi, la mémoire, la liberté, la tendresse, la foi ou encore l'émerveillement. L'autrice invite le lecteur, sans jamais moraliser, à porter un regard nouveau sur l'ordinaire et à reconnaître, au coeur du quotidien, les fruits discrets de l'Esprit Saint. Une orange, une vague, une bougie ou un ange deviennent ainsi des guides inattendus sur le chemin de l'espérance. Par une écriture imagée, sensible et accessible à tous, ces contes ouvrent un espace de pause et de méditation. Ils rappellent que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les grands discours, mais aussi dans l'attention portée aux petites choses, dans l'écoute du coeur et dans la capacité à s'émerveiller. De jolies illustrations accompagnent en couleurs légères ces pages méditatives.

Par Julie de Fontanges, Fontanges julie De
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Julie de Fontanges, Fontanges julie De

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Contes du soir par Julie de Fontanges, Fontanges julie De

Commenter ce livre

 

Contes du soir

Julie de Fontanges, Fontanges julie De

Paru le 23/09/2026

64 pages

Editions du Carmel

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847139167
9782847139167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.