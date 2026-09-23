Contes du soir

Chaque conte explore un thème universel : la quête de soi, la mémoire, la liberté, la tendresse, la foi ou encore l'émerveillement. L'autrice invite le lecteur, sans jamais moraliser, à porter un regard nouveau sur l'ordinaire et à reconnaître, au coeur du quotidien, les fruits discrets de l'Esprit Saint. Une orange, une vague, une bougie ou un ange deviennent ainsi des guides inattendus sur le chemin de l'espérance. Par une écriture imagée, sensible et accessible à tous, ces contes ouvrent un espace de pause et de méditation. Ils rappellent que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les grands discours, mais aussi dans l'attention portée aux petites choses, dans l'écoute du coeur et dans la capacité à s'émerveiller. De jolies illustrations accompagnent en couleurs légères ces pages méditatives.