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Averroès

Pierre Bayle

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Ce texte, d'un auteur majeur, est un témoignage remarquable sur la figure d'Averroès à l'âge des Lumières. On trouve des analyses philosophiques subtiles qui concernent la doctrine averroïste de la vérité, de la religion et de l'intellect. 2026 sera l'année "Averroès" : nous fêterons les 900 ans de sa naissance, et plusieurs événements d'importance auront lieu. Cela justifie qu'on publie ce texte plaisant et fort, peu connu du grand public, qui montre le rapport ambivalent que l'Europe de l'âge classique aura entretenu au plus illustre des penseurs arabes.

Par Pierre Bayle
Chez Rivages

|

Auteur

Pierre Bayle

Editeur

Rivages

Genre

Histoire de la philosophie

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Averroès

Pierre Bayle

Paru le 23/09/2026

107 pages

Rivages

7,50 €

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Scannez le code barre 9782743672027
9782743672027
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