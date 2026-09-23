Ce texte, d'un auteur majeur, est un témoignage remarquable sur la figure d'Averroès à l'âge des Lumières. On trouve des analyses philosophiques subtiles qui concernent la doctrine averroïste de la vérité, de la religion et de l'intellect. 2026 sera l'année "Averroès" : nous fêterons les 900 ans de sa naissance, et plusieurs événements d'importance auront lieu. Cela justifie qu'on publie ce texte plaisant et fort, peu connu du grand public, qui montre le rapport ambivalent que l'Europe de l'âge classique aura entretenu au plus illustre des penseurs arabes.