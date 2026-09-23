Meurtre à l'Hôtel Grand Alpin

Niché dans les hauteurs des Alpes suisses, offrant une vue imprenable et un accès exclusif à des pistes enneigées, l'hôtel Grand Alpin attire de nombreux clients venus des quatre coins du monde. Mais lorsque l'un d'eux monte vivant dans une télécabine pour être retrouvé mort au sommet de la montagne, il devient évident qu'un meurtrier se cache parmi eux. Alors que la tension s'installe et que de vieilles rancunes refont surface, quelqu'un observe depuis l'ombre. Une femme discrète, dotée d'un esprit extraordinaire : Miss Marple. Pour elle, toutes et tous sont suspects. La question n'est pas seulement de savoir qui a un mobile, mais qui sera la prochaine victime... "Lucy Foley maîtrise parfaitement son art. Elle vous tient toujours en haleine jusqu'à la dernière page". FREIDA McFADDEN Traduction de l'anglais (Royaume-Uni) de Valérie Rosier