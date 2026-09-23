Mon carnet de lueurs

Et si le bonheur se cachait dans les plus petits instants de notre quotidien ? Le concept de "lueurs" désigne ces petits moments de tous les jours qui apaisent nos systèmes nerveux : un rayon de soleil sur le visage, un regard complice, le réconfort d'un geste familier... Ces instants parfois imperceptibles qui signalent à notre corps que nous sommes en sécurité, et qui ouvrent la voie au calme et au bien-être. Grâce aux invitations créatives inspirantes de Deb Dana, nous découvrons différentes formes de lueurs et apprenons à les reconnaître dans notre quotidien. Notre cerveau est ainsi entraîné à cueillir ces lueurs plus facilement, et à cultiver peu à peu un sentiment d'équilibre durable. Le format libre et intuitif, inspiré du bullet journal, laisse place aux étincelles de joie, aux petites routines qui font du bien, aux élans du moment. Peu à peu, nos propres repères émergent, comme une constellation personnelle à laquelle revenir quand tout vacille. Plus qu'un simple carnet, un compagnon doux et concret pour cultiver la sécurité intérieure - et apprendre à s'y reconnecter, un détail à la fois.