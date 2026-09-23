Fake Skating

Dani Collins, 17 ans, brillante, ironique, collectionne les déménagements et les crises d'angoisse. Quand le divorce de ses parents la force à s'installer à Southview chez un grand-père bourru, elle n'a plus qu'un plan : trouver une activité au lycée pour sauver son dossier et décrocher Harvard. Premier jour dans son nouveau lycée, dans le couloir tapissé de trophées de hockey, Cassie la traîne vers la salle d'art oratoire en lui parlant d'un certain "Zeus" . Dani s'assoit au fond, tente de se faire oublier. Le prof l'appelle "Dan" , les élèves rigolent. Elle relève la tête... et le voit. Alec. Plus grand, plus large d'épaules, cheveux en bataille, regard sûr de lui. Le garçon avec qui elle construisait des cabanes est devenu une légende vivante. Il lui lance un clin d'oeil moqueur. Personne ne sait qu'ils se connaissent. Personne ne sait qu'il est aussi le garçon qui, à ses yeux, l'a laissée tomber. De son côté, Alec Novotny, 17 ans, doit se racheter une image après une photo compromettante et alors qu'il cache une blessure qui menace sa carrière. Quand ils sont surpris ensemble dans un vestiaire, la rumeur explose. Pour contrôler le scandale et protéger Dani, il a une idée folle : faire croire qu'ils sortent ensemble. Photos sur Instagram, mains tenues, dîners de famille, gestion de l'équipe de hockey... Tout le monde doit y croire, sauf eux. Mais plus ils jouent au couple parfait, plus les vieux sentiments remontent. Et le fake dating devient tout sauf un jeu.