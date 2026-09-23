Disparitions mystères

Les dragonnets de compagnie de Marjane et de ses amis commencent à disparaître mystérieusement. Peu à peu, le nombre de disparus grandit, et c'est la panique dans tout le quartier. Les enfants décident alors de réagir en formant une confrérie, qu'ils nomment fièrement le "Club des dragons" . Et après des jours et des jours de recherches et d'investigations, l'espoir renaît enfin... Marjane et ses amis réussiront-ils à retrouver Mignonne, Inferno, Châtaigne, Croc-Croc et tous les autres dragons perdus ? Une enquête trépidante dans l'univers passion des dragons ! Le rapport texte/image à l'honneur Une série " Roman Milan 7+ ", des premiers romans pour les 7-9 ans prêts à plonger dans des histoires plus riches ! Des séries aux univers passions, illustrées sur toutes les pages, avec une mise en page aérée et dynamique, pour une lecture facile et confortable. En bonus : deux pages pour créer son " carnet de lecture" . Un talentueux duo de création française pour une nouvelle série Claire Frossard au clavier et Nancy Pena à la palette, pour ce premier épisode d'une série chorale très attachante, autour de Marjane et de sa dragonnette adorée.