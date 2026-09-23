Sword Art Online - Re: Aincrad Tome 1

Comment survivre dans un jeu vidéo où la moindre erreur peut être fatale ? Sword Art Online, le premier jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en réalité virtuelle, est officiellement lancé. Très vite, ses 10 000 joueurs découvrent l'impensable : l'Aincrad, le gigantesque château flottant de cent niveaux qui constitue le monde du jeu, est en fait une prison dont il est impossible de se déconnecter. Kirito, un épéiste solitaire, avait hâte de plonger dans SAO. Mais lorsqu'il comprend que mourir en jeu signifie mourir pour de bon, l'expérience bascule. Désormais piégé dans l'Aincrad, il doit se servir de ses connaissances d'ancien bêta-testeur pour rester en vie. Parviendra-t-il à survivre dans ce jeu qui n'en est plus un ? Redécouvrez la saga culte Sword Art Online à travers une nouvelle adaptation de son arc fondateur !