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#Polar

L'agricultueuse

Dem philippe Le, Philippe Le Dem

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Entre les dettes, la traite des vaches à l'aube et la garde alternée de son fils Tom, Sara Beaumont se bat pour maintenir à flot sa ferme bio en Bretagne. Alors quand un inspecteur sanitaire véreux la menace une fois de plus de lui retirer sa certification et que toute sa vie risque de s'effondrer, Sara, acculée, ne voit pas d'autre solution que de se débarrasser de lui. Parfois, nécessité fait loi... mais à quel prix ? Un thriller rural inédit aux résonances terriblement contemporaines. Philippe Le Dem est scénariste, auteur de plusieurs polars à succès pour la télévision. Il a également travaillé pour le cinéma et publié deux ouvrages, dont un témoignage, La Chambre d'amour.

Par Dem philippe Le, Philippe Le Dem
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Dem philippe Le, Philippe Le Dem

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Romans policiers

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L'agricultueuse

Dem philippe Le, Philippe Le Dem

Paru le 23/09/2026

320 pages

Nouveau monde Editions

9,90 €

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Scannez le code barre 9782380948783
9782380948783
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