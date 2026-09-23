L'agricultueuse

Entre les dettes, la traite des vaches à l'aube et la garde alternée de son fils Tom, Sara Beaumont se bat pour maintenir à flot sa ferme bio en Bretagne. Alors quand un inspecteur sanitaire véreux la menace une fois de plus de lui retirer sa certification et que toute sa vie risque de s'effondrer, Sara, acculée, ne voit pas d'autre solution que de se débarrasser de lui. Parfois, nécessité fait loi... mais à quel prix ? Un thriller rural inédit aux résonances terriblement contemporaines. Philippe Le Dem est scénariste, auteur de plusieurs polars à succès pour la télévision. Il a également travaillé pour le cinéma et publié deux ouvrages, dont un témoignage, La Chambre d'amour.