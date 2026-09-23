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De Masques et de Miroirs

Curtis Craddock

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Un mariage arrangé. Une guerre imminente. Un seul faux pas, et tout s'écroule. Dans un monde d'îles célestes aux cieux sillonnés par des vaisseaux volants, la princesse Isabelle des Zéphyrs est promise à un inconnu, prince d'un empire au bord de la guerre civile. Née sans la sorcellerie de sa lignée, affligée d'une malformation de la main et d'un esprit beaucoup trop brillant pour les convenances, Isabelle a toujours été rejetée par les siens. Son seul allié : Jean, mousquetaire du Roi, qui la protège depuis l'enfance et l'aime comme sa propre fille. Ce mariage politique pourrait être pour elle une chance : sauver la paix... et conquérir enfin son indépendance. Mais lorsque Isabelle et Jean apprennent que les deux précédentes fiancées du prince ont été assassinées, et qu'un ensorceleur mystérieux semble bien décidé à faire d'elle la troisième, ils sont entraînés dans un tourbillon d'intrigues politiques, magiques et religieuses. Dans ce labyrinthe de mensonges et de trahisons, la vérité s'avère parfois plus dangereuse que les plus sombres sortilèges. Plongez dans les îles célestes avec ce premier tome d'une saga fantasy de cape et d'épée, portée par une princesse brillante et un mousquetaire rusé. Recommandé par Brandon Sanderson !

Par Curtis Craddock
Chez Elder Craft

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Auteur

Curtis Craddock

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

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De Masques et de Miroirs

Curtis Craddock trad. Bot anne Le, Anne Le Bot

Paru le 23/09/2026

432 pages

Elder Craft

25,00 €

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Scannez le code barre 9782380241068
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