De la conscience au mouvement

Dans cet ouvrage pratique, suite de L'intelligence du corps en mouvement - 1. Les fondements de l'énergie et du mouvement, Ambre Cazaudehore propose une approche globale du bien-être fondée sur le lien entre le corps, le mouvement et les états de conscience. A travers une série de techniques accessibles, l'auteure invite le lecteur à se reconnecter à son corps et à intégrer le mouvement comme un levier de régulation physique, émotionnelle et mentale. Le livre rassemble ainsi différents outils issus des pratiques psychocorporelles contemporaines : respiration consciente, méditation en mouvement, marche attentive, automassage, ainsi que diverses méthodes inspirées du yoga et des approches somatiques. Structuré en protocoles concrets, l'ouvrage se veut résolument pratique, avec des exercices directement applicables au quotidien, complétés par des supports pédagogiques (illustrations, annexes, ressources numériques). Ce second volume s'inscrit dans la continuité du précédent ouvrage de l'auteure, en approfondissant l'intégration du mouvement comme outil de transformation personnelle et de mieux-être. Un livre orienté pratique, destiné à un public intéressé par les approches de développement personnel et les techniques de régulation du stress.