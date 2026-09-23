Quand vient la saison des Dokudami Tome 3

En s'éprenant de passion pour les oeuvres de Shigaraki, Kiyomizu vient de passer des vacances d'été comme il n'en avait jusqu'alors jamais vécu. Mais à peine de retour à l'école que les événements du quotidien s'enchaînent ! Entre activités de club, représentation de la classe et voyage scolaire, Kiyomizu va devoir redoubler d'efforts pour soutenir son ami, qui peine à garder ses repères quand il faut travailler en groupe. Les deux camarades ont beau partager plus de temps ensemble, Shigaraki n'en reste pas moins un cas complexe ! Vont-ils surmonter toutes les péripéties qui les attendent ?