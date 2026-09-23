Une histoire d'amitié entre l'héritière du clan des grenouilles et l'héritier du clan des écureuils se joue au pied de l'Arbre-Monde. Comme Roméo et Juliette, Nao la grenouille et Sirius l'écureuil sont empêchés par leurs clans respectifs de laisser éclater au grand jour leur amitié naissante. Le marais s'assèche comme le coeur des habitants de l'Arbre Monde jusqu'à ce qu'ils finissent par entendre raison et laissent les enfants du marais vivre comme bon leur semble leur belle complicité. Une ode à l'amitié qui, comme l'amour, a le pouvoir d'anéantir les querelles les plus ancestrales.