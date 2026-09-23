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Les Enfants du Marais

Loïc Clément, Camille Garoche

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Une histoire d'amitié entre l'héritière du clan des grenouilles et l'héritier du clan des écureuils se joue au pied de l'Arbre-Monde. Comme Roméo et Juliette, Nao la grenouille et Sirius l'écureuil sont empêchés par leurs clans respectifs de laisser éclater au grand jour leur amitié naissante. Le marais s'assèche comme le coeur des habitants de l'Arbre Monde jusqu'à ce qu'ils finissent par entendre raison et laissent les enfants du marais vivre comme bon leur semble leur belle complicité. Une ode à l'amitié qui, comme l'amour, a le pouvoir d'anéantir les querelles les plus ancestrales.

Par Loïc Clément, Camille Garoche
Chez Glénat

|

Auteur

Loïc Clément, Camille Garoche

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Les Enfants du Marais

Loïc Clément, Camille Garoche

Paru le 23/09/2026

40 pages

Glénat

12,90 €

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Scannez le code barre 9782344067666
9782344067666
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