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#Roman graphique

La voie des dieux

Julie Dachez, Mlle Caroline

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" Le chemin le plus long est celui qu'on fait jusqu'à soi" Julie traverse depuis longtemps des épisodes dépressifs. Thérapies, médicaments : elle a tout essayé, sans grand résultat. Un soir, elle tombe sur une émission vantant les effets bénéfiques de la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, sur la dépression sévère... Avec beaucoup d'autodérision, Julie Dachez raconte son saut dans l'inconnu et le chemin, parfois chaotique, d'un processus de guérison. Un récit intime et sincère, enrichi par un éclairage scientifique et magnifiquement mis en images par Mlle Caroline (Chère Maman, La Différence invisible).

Par Julie Dachez, Mlle Caroline
Chez Glénat

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Auteur

Julie Dachez, Mlle Caroline

Editeur

Glénat

Genre

Romans graphiques

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La voie des dieux

Julie Dachez, Mlle Caroline

Paru le 23/09/2026

192 pages

Glénat

24,00 €

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Scannez le code barre 9782344063712
9782344063712
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