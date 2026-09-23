La voie des dieux

" Le chemin le plus long est celui qu'on fait jusqu'à soi" Julie traverse depuis longtemps des épisodes dépressifs. Thérapies, médicaments : elle a tout essayé, sans grand résultat. Un soir, elle tombe sur une émission vantant les effets bénéfiques de la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes, sur la dépression sévère... Avec beaucoup d'autodérision, Julie Dachez raconte son saut dans l'inconnu et le chemin, parfois chaotique, d'un processus de guérison. Un récit intime et sincère, enrichi par un éclairage scientifique et magnifiquement mis en images par Mlle Caroline (Chère Maman, La Différence invisible).