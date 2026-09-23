Le Couvreur et les Rêves

Lorsque la pluie s'infiltre par le toit de sa demeure japonaise, la propriétaire des lieux décide de faire appel à un couvreur. Dès son arrivée, l'artisan l'intrigue par son absolue discrétion. Entre eux, une conversation s'engage doucement. L'homme parle de son métier, de son attachement aux cimes. Il évoque aussi cette étrange habitude qu'il a de consigner ses rêves, dans lesquels il arpente les hauteurs des bâtiments les plus majestueux, du Japon ou d'ailleurs. C'est alors le début d'un voyage onirique pour ces deux êtres sensibles à la beauté du monde. Kiyoko Murata signe un roman d'une grande poésie sur la possibilité de vivre une autre vie, de rejoindre, à la nuit tombée, un endroit qu'on fait sien, où tout est possible.