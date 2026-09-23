Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Couvreur et les Rêves

Kiyoko Murata

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque la pluie s'infiltre par le toit de sa demeure japonaise, la propriétaire des lieux décide de faire appel à un couvreur. Dès son arrivée, l'artisan l'intrigue par son absolue discrétion. Entre eux, une conversation s'engage doucement. L'homme parle de son métier, de son attachement aux cimes. Il évoque aussi cette étrange habitude qu'il a de consigner ses rêves, dans lesquels il arpente les hauteurs des bâtiments les plus majestueux, du Japon ou d'ailleurs. C'est alors le début d'un voyage onirique pour ces deux êtres sensibles à la beauté du monde. Kiyoko Murata signe un roman d'une grande poésie sur la possibilité de vivre une autre vie, de rejoindre, à la nuit tombée, un endroit qu'on fait sien, où tout est possible.

Par Kiyoko Murata
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Kiyoko Murata

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Couvreur et les Rêves par Kiyoko Murata

Commenter ce livre

 

Le Couvreur et les Rêves

Kiyoko Murata trad. Sophie Refle

Paru le 23/09/2026

259 pages

Actes Sud Editions

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330224073
9782330224073
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.