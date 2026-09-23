Tada est homme à tout faire à deux pas de la gare de Mahoro, dans la banlieue de Tokyo. Lorsque Gyôten, un ancien camarade de classe, déboule dans sa vie, les deux hommes font équipe pour répondre aux demandes qu'on leur adresse : garder un animal de compagnie, accompagner un enfant à ses cours, ranger un appentis... Des commandes tout à fait ordinaires qui conduisent pourtant immanquablement notre duo à côtoyer des personnages hauts en couleur. Plongez à leurs côtés dans la banlieue tokyoïte où cohabitent classes moyennes et petites frappes, à la rencontre de grand-mère Soneda et ses prédictions, de Lulu et Haishi, des femmes de la nuit qui travaillent derrière la gare, ou encore du vieil Oka, qui guette les allées et venues du bus. Et laissez-vous attendrir par ce roman à la fois drôlissime et bouleversant d'humanité !