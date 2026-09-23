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#Essais

Petite histoire du fascisme américain

Olivier Burtin

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L'Amérique devait être le rempart de la démocratie, la nation qui avait vaincu Hitler et terrassé le fascisme. Pourtant, une autre histoire hante les Etats-Unis : celle d'un courant autoritaire, raciste et illibéral qui, loin d'avoir disparu après 1945, n'a cessé de se réinventer. Du Ku Klux Klan aux néonazis, du mouvement white power aux milices armées, jusqu'à l'univers MAGA, des idées longtemps jugées infréquentables ont désormais pignon sur rue, jusqu'à la Maison-Blanche. Alors, comment expliquer qu'un pays qui s'est construit contre les dictatures ait vu le fascisme s'enraciner sur son propre sol ? En retraçant cette histoire souterraine, ce livre montre comment des hommes pétris de haine ont fini par ébranler les équilibres politiques et institutionnels américains. Il nous invite aussi à réfléchir à la fragilité des démocraties libérales face à des mouvements qui savent exploiter leurs propres règles pour mieux les subvertir.

Par Olivier Burtin
Chez Payot

|

Auteur

Olivier Burtin

Editeur

Payot

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

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Petite histoire du fascisme américain

Olivier Burtin

Paru le 23/09/2026

224 pages

Payot

15,00 €

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Scannez le code barre 9782228942294
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