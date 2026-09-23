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Le petit guide illustré de l'hypersensibilité

Jennifer Réthoré, @clairedeslunes, Claire Comptour

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Qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Pourquoi suis-je souvent submergée par mes émotions ? Comment vivre pleinement avec cette perception du monde exacerbée ? Et si ce que vous considérez aujourd'hui comme une faiblesse était en réalité l'une de vos plus grandes forces ? Dans ce petit guide, Jennifer Réthoré vous aide à mieux comprendre l'hypersensibilité, ses particularités, ses défis, mais aussi ses nombreuses richesses. A travers des explications accessibles, des illustrations et des conseils concrets, vous découvrirez comment mieux vivre avec cette sensibilité qui fait partie de vous. Vous y trouverez : - Les clés essentielles pour comprendre ce qu'est réellement l'hypersensibilité ; - Les forces et les difficultés que les personnes hypersensibles rencontrent au quotidien ; - Des pistes concrètes pour mieux vivre vos émotions, poser vos limites et faire de votre sensibilité une alliée. Un guide bienveillant et respectueux pour mieux comprendre l'hypersensibilité et vivre sereinement au quotidien !

Par Jennifer Réthoré, @clairedeslunes, Claire Comptour
Chez Albin Michel

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Auteur

Jennifer Réthoré, @clairedeslunes, Claire Comptour

Editeur

Albin Michel

Genre

Gestion des émotions

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Le petit guide illustré de l'hypersensibilité

Jennifer Réthoré, @clairedeslunes, Claire Comptour

Paru le 23/09/2026

199 pages

Albin Michel

19,90 €

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