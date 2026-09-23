Pour une nouvelle psychanalyse

Dans cet ouvrage qui se présente comme son testament théorique - ou, pour reprendre une formule d'Edward W. Saïd à propos de Moïse et le monothéisme de Freud, comme son letzte Werk -, Gérard Haddad prolonge ses travaux antérieurs sur le complexe de Caïn, cette rivalité fraternelle originaire, matrice de la violence, qui dépasse et reconfigure le cadre du complexe d'oedipe, trop souvent central dans la tradition psychanalytique. L'apport essentiel de sa réflexion tient à l'introduction de la question du Double, déjà pressentie par Otto Rank. Figure d'angoisse fondamentale, le Double apparaît ici comme une source majeure de la haine du semblable et un point nodal de la folie. L'auteur s'appuie également sur des éléments de sa trajectoire personnelle et de son analyse avec Jacques Lacan. Le complexe de Caïn ne se résout pas : il se déplace et se rejoue sur la scène politique. Dans cet ouvrage à la fois intime et théorique, la formule de Lacan selon laquelle "l'inconscient, c'est la politique" trouve un développement décisif, établissant un lien entre psychanalyse et philosophie politique contemporaine. Gérard Haddad est psychiatre, psychanalyste et essayiste, lauréat 2026 du prix Ibn Khaldoun pour la science et la paix de l'UNESCO. Il est notamment l'auteur chez Grasset de Manger le Livre (1984), Le jour où Lacan m'a adopté (2002), Lumière des astres éteints (2011), et chez Salvator de A l'origine de la violence (2021) et Archéologie du sionisme (2024). Il a dirigé la collection "Midrash" aux éditions Desclée de Brouwer.