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Manuel pratique et critique de profilage criminel

Florent Gathérias

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Le profilage criminel est une méthode systématique utilisée par les psychologues pour analyser les comportements, les motivations et les traits de personnalité de criminels. Dans cet ouvrage qui croise expérience du terrain et analyse critique, l'auteur décrypte les méthodologies, avancées scientifiques, réticences institutionnelles et enjeux éthiques d'une approche à l'interface entre la police, la justice et la psychologie. Illustré par des affaires réelles majeures, le livre met en exergue l'apport concret du profilage, tout en interrogeant ses limites, ses controverses et ses biais. Il démontre comment une démarche pluridisciplinaire peut transformer l'enquête criminelle, tout en conservant rigueur scientifique et prudence procédurale, et propose une véritable refondation du partenariat police-psy pour un profilage efficace et responsable.

Par Florent Gathérias
Chez Dunod

|

Auteur

Florent Gathérias

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie clinique

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Manuel pratique et critique de profilage criminel

Florent Gathérias

Paru le 23/09/2026

160 pages

Dunod

26,00 €

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Scannez le code barre 9782100895120
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