Pat' est brillante, investie, loyale. La collègue qu'on admire, celle à qui l'on promet une belle carrière. Chez Legumix, tout semble lui sourire... Jusqu'au jour où elle comprend que, dans l'entreprise, les règles du jeu sont floues, mouvantes, souvent biaisées. Félicitée en coulisses, recadrée en public, sommée d'être autonome mais micro managée, Pat' découvre peu à peu le management toxique : une nuisance pour les personnes et les relations, jusqu'à rendre le travail vide de sens. Garder la patate explore avec mordant les rouages d'un monde professionnel où les talents dérangent, où les égos prennent le pas sur le collectif et où la performance finit par justifier l'absurde. BD inspirée de situations réelles, éclairée par les sciences humaines et illustrée de témoignages, elle vous donne les clés pour comprendre ce qui se joue dans le management, sans en être la victime, le témoin passif ou le bourreau malgré vous. UN LIVRE POUR TOUS CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE LA TAMBOUILLE SANS PASSER A LA CASSEROLE !