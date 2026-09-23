Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Garder la patate

Gaëlle Roudaut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pat' est brillante, investie, loyale. La collègue qu'on admire, celle à qui l'on promet une belle carrière. Chez Legumix, tout semble lui sourire... Jusqu'au jour où elle comprend que, dans l'entreprise, les règles du jeu sont floues, mouvantes, souvent biaisées. Félicitée en coulisses, recadrée en public, sommée d'être autonome mais micro managée, Pat' découvre peu à peu le management toxique : une nuisance pour les personnes et les relations, jusqu'à rendre le travail vide de sens. Garder la patate explore avec mordant les rouages d'un monde professionnel où les talents dérangent, où les égos prennent le pas sur le collectif et où la performance finit par justifier l'absurde. BD inspirée de situations réelles, éclairée par les sciences humaines et illustrée de témoignages, elle vous donne les clés pour comprendre ce qui se joue dans le management, sans en être la victime, le témoin passif ou le bourreau malgré vous. UN LIVRE POUR TOUS CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE LA TAMBOUILLE SANS PASSER A LA CASSEROLE !

Par Gaëlle Roudaut
Chez Dunod

|

Auteur

Gaëlle Roudaut

Editeur

Dunod

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Garder la patate par Gaëlle Roudaut

Commenter ce livre

 

Garder la patate

Gaëlle Roudaut

Paru le 23/09/2026

160 pages

Dunod

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100892433
9782100892433
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.