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Les vivants hantent les fantômes

Christian Longchamp

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Alors que les échos des guerres se rapprochent, le narrateur traverse des lieux, des mémoires et des imaginaires à la recherche de signes lui permettant d'habiter le présent. Au fil de cent vingt-trois fragments se dessine une topographie sensible, de Berlin à Rome, des rivages du lac Léman à la mer Noire, des pays baltes aux Balkans. Des tableaux, des livres, des musiques et des rencontres rythment sa traversée. Les ruines y côtoient les renaissances ; les catastrophes, les recommencements ; les désillusions, les fidélités obstinées ; les aveuglements, le courage. En interrogeant les fantômes de l'Europe et les promesses de son avenir, Christian Longchamp nous invite à composer notre géographie intime.

Par Christian Longchamp
Chez Flammarion

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Auteur

Christian Longchamp

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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Les vivants hantent les fantômes

Christian Longchamp

Paru le 23/09/2026

256 pages

Flammarion

18,90 €

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