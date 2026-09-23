Les vivants hantent les fantômes

Alors que les échos des guerres se rapprochent, le narrateur traverse des lieux, des mémoires et des imaginaires à la recherche de signes lui permettant d'habiter le présent. Au fil de cent vingt-trois fragments se dessine une topographie sensible, de Berlin à Rome, des rivages du lac Léman à la mer Noire, des pays baltes aux Balkans. Des tableaux, des livres, des musiques et des rencontres rythment sa traversée. Les ruines y côtoient les renaissances ; les catastrophes, les recommencements ; les désillusions, les fidélités obstinées ; les aveuglements, le courage. En interrogeant les fantômes de l'Europe et les promesses de son avenir, Christian Longchamp nous invite à composer notre géographie intime.