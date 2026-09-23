Karao'Quiz

Testez vos connaissances à travers 3 catégories de questions : Qui connaîtra l'histoire de la musique sur le bout des doigts ? (Ex : Trouve le titre d'une chanson dont le clip se passe dans un avion (non, I believe I can fly ne fonctionne pas) Qui retrouvera le plus de musiques de films ? (Ex : My heart will go on Take My Breathe Away de Berlin I Don't Want to Miss a Thing d'Aerosmith Qui sera le plus rapide pour trouver une chanson qui contient le mot ... ? (Ex : photo / rêve ...)