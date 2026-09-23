Tu es le héros du bateau pirate

Voici enfin le moment que tu attendais : la visite d'un bateau de pirate ! Tu n'en as pas dormi de la nuit. Et ce matin, c'est toi qui as réveillé tes parents pour arriver le plus tôt possible. Le bateau du célèbre Barbe-Frousse est amarré au quai. Il est immense, avec ses voiles noires gonflées par le vent, le drapeau à tête de mort tout en haut du grand-mât et les quatre canons installés sur le pont. Combien de mers a-t-il traversées ? Quels trésors cache-t-il dans ses cales ? Vite ! Vite ! Il est grand temps d'embarquer ! Fais preuve d'astuce et de courage et deviens le héros du bateau pirate !