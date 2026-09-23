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#Roman jeunesse

Coup de théâtre

Disney company Walt, Suzanne Francis

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Judy et Nick n'attendent qu'une chose : qu'on leur confie enfin une mission à la hauteur de leur duo ! Mais pour le moment, ils doivent se contenter de surveiller la circulation à Zootopie... Alors quand une affaire de bijoux de contrefaçon leur tombe entre les pattes, les deux agents n'hésitent pas une seconde à entrer en scène. Voilà une enquête toute trouvée pour Hopps et Wilde, dans les coulisses d'un théâtre où chacun semble jouer un rôle qui n'est pas le sien ! Le duo de choc de Zootopie reprend du service dans des enquêtes inédites ! - Une enquête hilarante au coeur de l'univers de Zootopie. - Judy et Nick au sommet de leur art ! - 128 pages. Dès 8 ans.

Par Disney company Walt, Suzanne Francis
Chez Hachette

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Auteur

Disney company Walt, Suzanne Francis

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

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Coup de théâtre

Disney company Walt, Suzanne Francis trad. Sophie Lecoq

Paru le 23/09/2026

138 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017910725
9782017910725
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