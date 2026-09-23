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#Roman jeunesse

Le mystère d'Halloween

Catherine Kalengula, Christine Féret-Fleury

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Résumé Les cousines Lou et Théa ont beau être nées le même jour, à un an d'écart, elles ne pourraient pas être plus différentes. L'une adore Halloween, l'autre le déteste ! Contraintes de passer les vacances ensemble chez leur grand-père, les deux filles ne tardent pas à se disputer. Et la nuit venue, un tableau les entraîne dans un monde étrange, renfermant un mystère vieux de deux siècles ! Pour espérer rentrer chez elles, Lou et Théa devront unir leurs forces... et dépasser leurs différences. Mon cosy roman : la collection feel-good de la Bibliothèque Rose et Verte ! Une aventure magique d'Halloween pleine de mystère et de frissons douxUne ambiance cosy irrésistible, entre chocolat chaud, feu de cheminée, forêt aux couleurs d'automne, chats ronronnants et châtaignes grilléesFormat XXL Dès 8 ans.

Par Catherine Kalengula, Christine Féret-Fleury
Chez Hachette

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Auteur

Catherine Kalengula, Christine Féret-Fleury

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

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Le mystère d'Halloween

Catherine Kalengula, Christine Féret-Fleury

Paru le 23/09/2026

144 pages

Hachette

9,90 €

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Scannez le code barre 9782017910633
9782017910633
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