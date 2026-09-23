Le mystère d'Halloween

Résumé Les cousines Lou et Théa ont beau être nées le même jour, à un an d'écart, elles ne pourraient pas être plus différentes. L'une adore Halloween, l'autre le déteste ! Contraintes de passer les vacances ensemble chez leur grand-père, les deux filles ne tardent pas à se disputer. Et la nuit venue, un tableau les entraîne dans un monde étrange, renfermant un mystère vieux de deux siècles ! Pour espérer rentrer chez elles, Lou et Théa devront unir leurs forces... et dépasser leurs différences. Mon cosy roman : la collection feel-good de la Bibliothèque Rose et Verte ! Une aventure magique d'Halloween pleine de mystère et de frissons douxUne ambiance cosy irrésistible, entre chocolat chaud, feu de cheminée, forêt aux couleurs d'automne, chats ronronnants et châtaignes grilléesFormat XXL Dès 8 ans.