Coffret crochet Harry Potter

D'après les films Harry Potter. Saisissez votre baguette de crochet, et créez de la magie ! Crochetez 14 projets magiques tout droit sortis des films Harry Potter ! Réalisez Hermione avec sa robe de sorcière et son écharpe amovibles, la professeure McGonagall avec le Choixpeau, ou encore une minuscule et adorable chouette Hedwige. Ce coffret crochet contient : - Un livre d'instructions pas-à-pas pour chaque modèle. - Tout le matériel pour confectionner Harry et Dobby, l'elfe de maison : 9 couleurs de fil, du fil à broder, un crochet, de la ouate de rembourrage, des yeux de sécurité et une aiguille à tapisserie.