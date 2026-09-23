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Coffret crochet Harry Potter

Lucy Collin

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D'après les films Harry Potter. Saisissez votre baguette de crochet, et créez de la magie ! Crochetez 14 projets magiques tout droit sortis des films Harry Potter ! Réalisez Hermione avec sa robe de sorcière et son écharpe amovibles, la professeure McGonagall avec le Choixpeau, ou encore une minuscule et adorable chouette Hedwige. Ce coffret crochet contient : - Un livre d'instructions pas-à-pas pour chaque modèle. - Tout le matériel pour confectionner Harry et Dobby, l'elfe de maison : 9 couleurs de fil, du fil à broder, un crochet, de la ouate de rembourrage, des yeux de sécurité et une aiguille à tapisserie.

Par Lucy Collin
Chez Hachette

|

Auteur

Lucy Collin

Editeur

Hachette

Genre

Loisirs créatifs

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Coffret crochet Harry Potter

Lucy Collin

Paru le 14/10/2026

76 pages

Hachette

22,90 €

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Scannez le code barre 9782017894933
9782017894933
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