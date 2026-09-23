A la recherche de Laqua

A l'Académie Orange, le directeur Clavel annonce une grande nouvelle : des combats d'aptitude vont permettre à un élève et un Champion ou une Championne d'Arène de combattre un adversaire spécial... un membre du Conseil 4 de Paldea ! Liko, Rhod et Dot auront-ils les compétences nécessaires pour triompher ? La série TV Pokémon Les Horizons adaptée en romans ! - Pour tous les fans de l'univers Pokémon. - Les aventures de Liko et Rhod, dans le monde plein de mystères des Pokémon. - Richement illustré par des images de la série TV. Dès 6 ans.