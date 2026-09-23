Plus Haut, Plus Loin

Regardez le ciel, les enfants. Que voyez-vous ? Je vois des nuages, grand-père. Et des oiseaux, des oiseaux qui volent. Et il y a un avion, avec une longue traînée blanche derrière lui ! Où peut-il bien aller ? Je vois une montgolfière flotter au-dessus de cette colline. Comme c'est agréable de voir le monde d'une telle hauteur ! Là-bas, je vois un hélicoptère de sauvetage. Comme il vole vite ! Si vous aussi, vous regardez le ciel avec émerveillement et curiosité, rejoignez grand-père Edward et ses petits-enfants dans un voyage à travers l'histoire de l'aviation. Découvrez des aviateurs et des concepteurs d'avions célèbres, les machines volantes les plus performantes en termes de taille, de vitesse et d'autres critères, ainsi que les événements historiques qui ont changé à jamais notre façon de voyager. Alors, qu'attendez-vous ? Envolez-vous !