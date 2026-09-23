Hima-Ten ! Tome 2

Tenichi est sur un petit nuage pour son premier rendez-vous avec Honoka, malgré sa nervosité. Il est toutefois troublé par l'expression de la jeune fille, qu'il découvre sous un nouveau jour. De retour chez lui, le coeur encore battant, il reçoit un texto SOS de Himari... Que peut-il bien se passer pour susciter un tel appel à l'aide ? Genki Ono est un jeune auteur qui s'est fait remarquer en 2011 avec une mention honorable lors de la 52 édition du JUMP Treasure Newcomer Manga Award. Il se lance ensuite pleinement avec sa première série Full Drive en 2017. Mais c'est véritablement avec Hima-Ten ! qu'il se fait un nom : une comédie romantique efficace, drôle et fun. Fort de son expérience, il réussit à proposer une histoire à la fois originale et sincère, portée par deux personnages qui séduiront de nombreux lecteurs. Disponible également sur Manga Plus en anglais, ce titre s'impose déjà comme une série prometteuse aux yeux des fans.