L'Empire des ténèbres

Des années après la bataille d'Endor, les héros de la Rébellion s'efforcent d'unir la galaxie. Mais un nouvel Empire a émergé du chaos pour riposter contre l'ancienne Alliance Rebelle, reprenant sa capitale Coruscant et construisant de gigantesques Dévastateurs de Mondes, capables de raser des planètes entières. Avec l'aide de Lando Calrissian, Chewbacca, R2-D2 et C-3PO, Han et Leia se battent pour protéger l'avenir de leurs enfants... mais la plus grande menace pourrait bien venir du dernier Jedi : Luke Skywalker ! La collection Star Wars Legends s'enrichit en 2026 de plusieurs récits complets. On retrouve dans cet album un récit culte, le tout premier après la période Marvel des années 1977-1986. Avec Dark Empire, Tom Veitch ressuscite l'Empire mais aussi toute la ligne des comics Star Wars. Il y aura deux suites qui sont également réunies ici.