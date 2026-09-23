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L'Empire des ténèbres

Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie

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Des années après la bataille d'Endor, les héros de la Rébellion s'efforcent d'unir la galaxie. Mais un nouvel Empire a émergé du chaos pour riposter contre l'ancienne Alliance Rebelle, reprenant sa capitale Coruscant et construisant de gigantesques Dévastateurs de Mondes, capables de raser des planètes entières. Avec l'aide de Lando Calrissian, Chewbacca, R2-D2 et C-3PO, Han et Leia se battent pour protéger l'avenir de leurs enfants... mais la plus grande menace pourrait bien venir du dernier Jedi : Luke Skywalker ! La collection Star Wars Legends s'enrichit en 2026 de plusieurs récits complets. On retrouve dans cet album un récit culte, le tout premier après la période Marvel des années 1977-1986. Avec Dark Empire, Tom Veitch ressuscite l'Empire mais aussi toute la ligne des comics Star Wars. Il y aura deux suites qui sont également réunies ici.

Par Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie
Chez Panini France

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Auteur

Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

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L'Empire des ténèbres

Tom Veitch, Cam Kennedy, Jim Baikie

Paru le 23/09/2026

496 pages

Panini France

39,95 €

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Scannez le code barre 9791039149068
9791039149068
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