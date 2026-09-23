Body Shop 2 : Les bons comptes font les bons amis

Elle gère les affaires des morts. Sauver les vivants ? C'est une autre histoire. Les affaires tournent au ralenti à La Carcasserie depuis que tout le monde sait que des clients sont morts - ou plutôt, ont cessé d'exister ? - sous la surveillance de Frankie. Puisqu'ils étaient déjà morts à la base, elle peut comprendre que les esprits aient perdu foi en elle, mais c'est tout de même dur à encaisser. Lorsqu'un esprit débarque dans son bureau, prêt à signer un contrat, elle est aux anges. Jusqu'à ce qu'elle découvre ce qu'il attend d'elle. La petite-fille bien vivante de l'esprit a disparu, et il aimerait que Frankie la retrouve avant qu'il ne soit trop tard. La jeune femme n'a pas vraiment l'âme d'une détective, mais son emploi du temps est plutôt vide. Pourtant, avec autant de monstres et de dieux qui rôdent dans les rues de Thunderbolt, son quotidien ne devrait pas être de tout repos. #Secrets #Tension #CicatriceEmotionnelle #Enquête