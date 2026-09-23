Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Body Shop 2 : Les bons comptes font les bons amis

Hailey Edwards

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle gère les affaires des morts. Sauver les vivants ? C'est une autre histoire. Les affaires tournent au ralenti à La Carcasserie depuis que tout le monde sait que des clients sont morts - ou plutôt, ont cessé d'exister ? - sous la surveillance de Frankie. Puisqu'ils étaient déjà morts à la base, elle peut comprendre que les esprits aient perdu foi en elle, mais c'est tout de même dur à encaisser. Lorsqu'un esprit débarque dans son bureau, prêt à signer un contrat, elle est aux anges. Jusqu'à ce qu'elle découvre ce qu'il attend d'elle. La petite-fille bien vivante de l'esprit a disparu, et il aimerait que Frankie la retrouve avant qu'il ne soit trop tard. La jeune femme n'a pas vraiment l'âme d'une détective, mais son emploi du temps est plutôt vide. Pourtant, avec autant de monstres et de dieux qui rôdent dans les rues de Thunderbolt, son quotidien ne devrait pas être de tout repos. #Secrets #Tension #CicatriceEmotionnelle #Enquête

Par Hailey Edwards
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Hailey Edwards

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Body Shop 2 : Les bons comptes font les bons amis par Hailey Edwards

Commenter ce livre

 

Body Shop 2 : Les bons comptes font les bons amis

Hailey Edwards

Paru le 31/12/2078

MXM Bookmark

14,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038154414
9791038154414
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.