Mon puzzle magnétique en bois Petit Ours Brun

Imaginer Petit Ours Brun à l'infini ! Ce jeu d'association ludique stimule la curiosité et favorise les apprentissages des tout-petits : observation, logique, motricité fine... Avec 9 grosses pièces en bois aimantées, faciles à manipuler, toutes compatibles entre elles, ce jeu offre plus de 200 combinaisons pour inventer et réinventer ton héros à l'infini. Un jeu fait pour durer Ce jeu est conçu en bois, garantissant robustesse et sécurité pour une utilisation prolongée. Sa fabrication s'inscrit dans une démarche responsable, offrant un jouet à la fois solide et respectueux de l'environnement. Les pièces aimantées sont pensées pour être manipulées facilement par les petites mains. Un prix tout doux pour des moments en famille Proposé à 16, 90 , ce jeu est une excellente idée cadeau pour offrir des heures de créativité et d'apprentissage. Idéal pour partager des moments complices en famille, tout en accompagnant les enfants dans leurs découvertes.
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