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Mon puzzle magnétique en bois Petit Ours Brun

Danièle Bour

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Imaginer Petit Ours Brun à l'infini ! Ce jeu d'association ludique stimule la curiosité et favorise les apprentissages des tout-petits : observation, logique, motricité fine... Avec 9 grosses pièces en bois aimantées, faciles à manipuler, toutes compatibles entre elles, ce jeu offre plus de 200 combinaisons pour inventer et réinventer ton héros à l'infini. Un jeu fait pour durer Ce jeu est conçu en bois, garantissant robustesse et sécurité pour une utilisation prolongée. Sa fabrication s'inscrit dans une démarche responsable, offrant un jouet à la fois solide et respectueux de l'environnement. Les pièces aimantées sont pensées pour être manipulées facilement par les petites mains. Un prix tout doux pour des moments en famille Proposé à 16, 90 , ce jeu est une excellente idée cadeau pour offrir des heures de créativité et d'apprentissage. Idéal pour partager des moments complices en famille, tout en accompagnant les enfants dans leurs découvertes.

Par Danièle Bour
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Danièle Bour

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres-jeux

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Mon puzzle magnétique en bois Petit Ours Brun

Danièle Bour

Paru le 23/09/2026

Bayard jeunesse

16,90 €

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Scannez le code barre 9791036394270
9791036394270
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