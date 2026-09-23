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100% Logique, la réponse est sous vos yeux

Cyril Féraud

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Le (nouveau) livre officiel de l'émission pour jouer en famille ou entre amis avec Cyril Féraud ! Exercez votre sens de l'observation, votre esprit logique et la manière dont fonctionne votre cerveau en répondant à nos questions, classées par manches progressives. Comme dans l'émission, les questions posées n'ont aucun rapport avec vos connaissances ni avec votre culture générale... alors ouvrez l'oeil et le bon ! Cyril ne manquera pas de vous donner astuces et conseils au fil des pages pour vous aider. Ferez-vous partie des 1 % de Français à pouvoir répondre aux toutes dernières questions ? A vous de jouer ! A propos de l'auteur CYRIL FERAUD est animateur de nombreuses émissions emblématiques de France Télévisions comme Tout le monde veut prendre sa place, Fort Boyard et 100 % Logique... Elu personnalité télé préférée des Français en 2025, il fait jouer les téléspectateurs avec la logique, les mots et la culture générale depuis plus de seize ans à la télévision !

Par Cyril Féraud
Chez HarperCollins France

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Auteur

Cyril Féraud

Editeur

HarperCollins France

Genre

Jeux

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100% Logique, la réponse est sous vos yeux

Cyril Féraud

Paru le 23/09/2026

324 pages

HarperCollins France

19,90 €

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Scannez le code barre 9791033929673
9791033929673
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