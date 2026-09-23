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#Roman étranger

Le garçon qui a perdu la guerre

Julia Navarro

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Deux femmes que tout sépare vont se battre pour le même enfant. L'une pour le retrouver, l'autre pour le protéger. Madrid, 1938. Clotilde assiste aux derniers mois de la guerre civile. Alors que la chute de la République est imminente, son mari, militant communiste, décide contre sa volonté d'envoyer leur fils, Pablo, cinq ans, à Moscou. L'officier Boris Petrov se charge de ce voyage à travers une Espagne en feu, pour conduire l'enfant en Union soviétique, où Staline façonne un nouveau pays. Moscou, 1939. Affaibli, Pablo est accueilli avec amour par Anya, une femme qui lui offre l'affection d'une mère et l'ouvre à la musique, à la poésie et à la beauté, malgré l'ombre grandissante du régime stalinien. Séparées par des milliers de kilomètres, deux femmes se battent chacune à leur manière pour un même enfant. Entre l'Espagne déchirée par le franquisme et l'URSS de Staline, Pablo grandit au croisement de deux destins, de deux patries et de deux visions du monde. Traduit de l'espagnol (Espagne) par Judith Vernant A propos de l'autrice : Julia Navarro a conquis des millions de lecteurs avec les huit romans qu'elle a publiés à ce jour. Ses ouvrages ont été traduits dans plus de trente pays. Le Garçon qui a perdu la guerre est son premier roman traduit en France chez HarperCollins.

Par Julia Navarro
Chez HarperCollins France

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Auteur

Julia Navarro

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature Espagnole

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Le garçon qui a perdu la guerre

Julia Navarro trad. Judith Vernant

Paru le 23/09/2026

672 pages

HarperCollins France

21,90 €

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