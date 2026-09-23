Mes petites boutiques

Bienvenue dans le monde des mignonnes petites boutiques ! Pousse la porte du fromager, du fleuriste, de l'épicerie, du glacier, du bazar, où d'adorables petits animaux vendent leur production en nous souriant avec tendresse. Rencontre les abeilles qui proposent leur miel, les souris leur fromage, les jardiniers des légumes frais, et colorie ces scènes pleines de charme. Grâce aux cinq feutres à deux pointes, inclus dans le coffret, te voici prêt-e à colorier, à créer et à rêver lors d'un moment doux et calme.