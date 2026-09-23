Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Mes petites boutiques

Angelina de Sol, Sol angelina De

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue dans le monde des mignonnes petites boutiques ! Pousse la porte du fromager, du fleuriste, de l'épicerie, du glacier, du bazar, où d'adorables petits animaux vendent leur production en nous souriant avec tendresse. Rencontre les abeilles qui proposent leur miel, les souris leur fromage, les jardiniers des légumes frais, et colorie ces scènes pleines de charme. Grâce aux cinq feutres à deux pointes, inclus dans le coffret, te voici prêt-e à colorier, à créer et à rêver lors d'un moment doux et calme.

Par Angelina de Sol, Sol angelina De
Chez Quatre Fleuves

|

Auteur

Angelina de Sol, Sol angelina De

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes petites boutiques par Angelina de Sol, Sol angelina De

Commenter ce livre

 

Mes petites boutiques

Angelina de Sol, Sol angelina De

Paru le 14/10/2026

32 pages

Quatre Fleuves

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026405634
9791026405634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.