Après les Lettres du Père Noël, plongez dans les Lettres des sorcières. Croyez-vous en la magie ? Tout autour du monde et dans le plus grand secret, sorcières, druides, magiciennes et sorciers jettent des sorts, s'échangent lettres, anecdotes et recettes, et réalisent des prodiges, sous les yeux émerveillés des enfants qui eu le courage de toquer à leur porte... Et vous, oserez-vous ? Plongez dans un monde magique et participez au grand festival des sortilèges avec cet ouvrage enchanteur, enrichi de cinq véritables lettres et recettes de potions tout droit sorties d'un grimoire !