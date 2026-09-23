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Lettres des sorcières

Annie Atkins, Taryn Knight

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Après les Lettres du Père Noël, plongez dans les Lettres des sorcières. Croyez-vous en la magie ? Tout autour du monde et dans le plus grand secret, sorcières, druides, magiciennes et sorciers jettent des sorts, s'échangent lettres, anecdotes et recettes, et réalisent des prodiges, sous les yeux émerveillés des enfants qui eu le courage de toquer à leur porte... Et vous, oserez-vous ? Plongez dans un monde magique et participez au grand festival des sortilèges avec cet ouvrage enchanteur, enrichi de cinq véritables lettres et recettes de potions tout droit sorties d'un grimoire !

Par Annie Atkins, Taryn Knight
Chez Quatre Fleuves

|

Auteur

Annie Atkins, Taryn Knight

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Lettres des sorcières

Annie Atkins, Taryn Knight

Paru le 30/09/2026

48 pages

Quatre Fleuves

16,90 €

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Scannez le code barre 9791026405573
9791026405573
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