Kaël et le dragon

Kael est un prince courageux parce qu'il ne pleure jamais. Du moins... c'est ce qu'il pense. Quand vient le moment d'affronter le dragon, quelque chose d'inattendu se produit. Quelque chose que ni son épée ni sa couronne n'auraient pu accomplir. Une histoire sur la force des émotions. Pour tous les petits coeurs qui apprennent encore à s'ouvrir. Le plus : écouter l'histoire racontée par l'autrice grâce au QR code de l'audio inclus.