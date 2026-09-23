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Kaël et le dragon

Hashley Auguste, Myriam Issa

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Kael est un prince courageux parce qu'il ne pleure jamais. Du moins... c'est ce qu'il pense. Quand vient le moment d'affronter le dragon, quelque chose d'inattendu se produit. Quelque chose que ni son épée ni sa couronne n'auraient pu accomplir. Une histoire sur la force des émotions. Pour tous les petits coeurs qui apprennent encore à s'ouvrir. Le plus : écouter l'histoire racontée par l'autrice grâce au QR code de l'audio inclus.

Par Hashley Auguste, Myriam Issa
Chez Ayo éditions

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Auteur

Hashley Auguste, Myriam Issa

Editeur

Ayo éditions

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Kaël et le dragon

Hashley Auguste, Myriam Issa

Paru le 23/09/2026

32 pages

Ayo éditions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782931322031
9782931322031
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