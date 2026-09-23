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Oracle des Archétypes

Sabrina Cayer

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62 personnages représentatifs et forts appartenant à l'inconscient collectif. Chaque archétype a un côté d'ombre et de lumière à vous révéler. Certains vous inspireront, d'autres vous bouleverseront. Un jeu pour explorer vos dynamiques intérieures et mieux comprendre qui vous êtes ! Et si la carte que vous pigerez était un miroir, un reflet de votre histoire, de votre passé, de vos forces ou de vos contradictions ? Ce jeu est une traversée symbolique qui vous fera prendre conscience des archétypes que vous incarnez, de ceux que vous dissimulez et de ceux que vous pourriez devenir.

Par Sabrina Cayer
Chez Editions de Mortagne

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Auteur

Sabrina Cayer

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Arts divinatoires

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Oracle des Archétypes

Sabrina Cayer

Paru le 23/09/2026

Editions de Mortagne

25,00 €

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