Oracle des Archétypes

62 personnages représentatifs et forts appartenant à l'inconscient collectif. Chaque archétype a un côté d'ombre et de lumière à vous révéler. Certains vous inspireront, d'autres vous bouleverseront. Un jeu pour explorer vos dynamiques intérieures et mieux comprendre qui vous êtes ! Et si la carte que vous pigerez était un miroir, un reflet de votre histoire, de votre passé, de vos forces ou de vos contradictions ? Ce jeu est une traversée symbolique qui vous fera prendre conscience des archétypes que vous incarnez, de ceux que vous dissimulez et de ceux que vous pourriez devenir.