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#Essais

L'Amour discontinu

Frédérique Giacomoni

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Publié initialement sous le pseudonyme d'Elisabeth Luckel, L'Amour discontinu a tellement reçu d'éloges qu'il nous est apparu nécessaire de le ré-éditer, afin d'élargir son audience. En résumé, il s'agit d'une aventure humaine ancrée dans le présent, mais hantée par les ombres du passé. A travers ses expériences, ses ressentis, ses réactions et ses souvenirs, le lecteur découvre différents aspects de l'âme et de son fonctionnement. Ce livre, riche d'enseignements, conduit progressivement jusqu'au bien-être et à la paix intérieure, ainsi qu'en témoignent les premiers lecteurs.

Par Frédérique Giacomoni
Chez Louise Courteau éditrice

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Auteur

Frédérique Giacomoni

Editeur

Louise Courteau éditrice

Genre

Méditation et spiritualité

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L'Amour discontinu

Frédérique Giacomoni

Paru le 28/10/2026

250 pages

Louise Courteau éditrice

19,90 €

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Scannez le code barre 9782892394658
9782892394658
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