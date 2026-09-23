Publié initialement sous le pseudonyme d'Elisabeth Luckel, L'Amour discontinu a tellement reçu d'éloges qu'il nous est apparu nécessaire de le ré-éditer, afin d'élargir son audience. En résumé, il s'agit d'une aventure humaine ancrée dans le présent, mais hantée par les ombres du passé. A travers ses expériences, ses ressentis, ses réactions et ses souvenirs, le lecteur découvre différents aspects de l'âme et de son fonctionnement. Ce livre, riche d'enseignements, conduit progressivement jusqu'au bien-être et à la paix intérieure, ainsi qu'en témoignent les premiers lecteurs.