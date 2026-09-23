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La désobéissance du radis

Gaspard Koenig, Etienne Appert

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Philosophe, essayiste, romancier, Gaspard Koenig a multiplié les expériences et les voyages pour mettre ses idées à l'épreuve du réel. La Désobéissance du radis en est le fruit : une traversée philosophique et personnelle à travers les grands principes qui façonnent nos sociétés, et qui doivent s'articuler aujourd'hui avec la question écologique. Aux côtés du dessinateur Etienne Appert, Gaspard Koenig signe un essai graphique aussi singulier que nécessaire, en mobilisant toute la puissance de la bande dessinée pour partager ses idées. Du cauchemar bureaucratique d'une société régie par les algorithmes aux utopies bien réelles du revenu universel, de la démocratie directe et de l'agroécologie, ce livre dessine une carte incarnée de la Liberté à l'heure où elle se perd, et du Vivant à l'heure où il s'effondre. Les radis comme les humains doivent désobéir !

Par Gaspard Koenig, Etienne Appert
Chez La Boîte à Bulles

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Auteur

Gaspard Koenig, Etienne Appert

Editeur

La Boîte à Bulles

Genre

Divers

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La désobéissance du radis

Gaspard Koenig, Etienne Appert

Paru le 23/09/2026

160 pages

La Boîte à Bulles

26,00 €

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Scannez le code barre 9782849536025
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