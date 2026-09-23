Pensées d'un Pèlerin de l'Esprit

Et si vos doutes vous donnaient l'occasion de mieux vous rencontrer ? Une parole simple et profonde pour apprendre à se relier à soi autrement en posant sur son vécu un regard davantage lucide et apaisé. "Si cette information toute simple m'avait été livrée entre mes 19 et mes 29 ans, elle aurait changé ma vie. Cela aurait évité 95 % des troubles et bouleversements que j'ai pu connaître, sans compter la souffrance que j'ai fait endurer aux autres [... ]". Neale Donald Walsch, auteur du best-seller Conversations avec Dieu, vous offre ici le condensé de sa sagesse sous forme de 21 lettres inspirantes et intimes, toutes accompagnées d'un poème qui approfondit la réflexion. Sous le regard bienveillant de ce messager spirituel, ouvrez-vous à des prises de conscience et accueillez ces pensées comme un soutien intérieur qui vous accompagnera pas à pas vers plus de clarté, de confiance et de paix. Il n'est jamais trop tard pour s'éveiller et affûter la perception que l'on a de soi-même et du monde. Avec la contribution de la poétesse primée Em Claire