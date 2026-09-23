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Rappa "Furyo Ninjas" Tome 1

Eiji Hashimoto

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Pour Endo Kazama, rien ne vaut une bonne petite baston. Malheureusement pour ce lycéen, ayant déjà battu toutes les racailles du coin, plus personne ne peut se mesurer à lui... jusqu'à sa rencontre avec le jeune lchiya Hachisuka, un adversaire enfin à sa hauteur ! Loin d'été banal, son secret réside dans des techniques de combat issues d'un ninjutsu ancestral contre lequel Endo galère comme rarement auparavant ! Suite à cet affrontement explosif, lchiya va entraîner son nouvel acolyte dans son établissement, qui cache un monde de violence, où de nombreux clans s'affrontent dans l'ambre !

Par Eiji Hashimoto
Chez Kazé Editions

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Auteur

Eiji Hashimoto

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Rappa "Furyo Ninjas" Tome 1

Eiji Hashimoto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 23/09/2026

Kazé Editions

7,29 €

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