Rappa "Furyo Ninjas" Tome 1

Pour Endo Kazama, rien ne vaut une bonne petite baston. Malheureusement pour ce lycéen, ayant déjà battu toutes les racailles du coin, plus personne ne peut se mesurer à lui... jusqu'à sa rencontre avec le jeune lchiya Hachisuka, un adversaire enfin à sa hauteur ! Loin d'été banal, son secret réside dans des techniques de combat issues d'un ninjutsu ancestral contre lequel Endo galère comme rarement auparavant ! Suite à cet affrontement explosif, lchiya va entraîner son nouvel acolyte dans son établissement, qui cache un monde de violence, où de nombreux clans s'affrontent dans l'ambre !