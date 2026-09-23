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Rappa

Eiji Hashimoto

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Endo Kazama, un voyou imbattable à la bagarre, se lance à la recherche du garçon qui a fait mordre la poussière à ses subordonnés : Ichiya Hachisuka. Pour Endo, dont l'unique raison de vivre est d'affronter des adversaires à sa mesure, le problème ne peut se régler qu'à coups de poing. Mais il comprend vite qu'Ichiya n'est pas une racaille comme les autres... En plein duel l'un contre l'autre, Endo et Ichiya réalisent que chacun maîtrise des techniques de ninjutsu ancestrales conjuguées à une soif inextinguible pour la violence ! Un affrontement à la mort pour élire le plus fort des ninjas commence... - Résumé provisoire -

Par Eiji Hashimoto
Chez Kazé Editions

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Auteur

Eiji Hashimoto

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Rappa

Eiji Hashimoto

Paru le 23/09/2026

Kazé Editions

7,29 €

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9782820355751
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