Endo Kazama, un voyou imbattable à la bagarre, se lance à la recherche du garçon qui a fait mordre la poussière à ses subordonnés : Ichiya Hachisuka. Pour Endo, dont l'unique raison de vivre est d'affronter des adversaires à sa mesure, le problème ne peut se régler qu'à coups de poing. Mais il comprend vite qu'Ichiya n'est pas une racaille comme les autres... En plein duel l'un contre l'autre, Endo et Ichiya réalisent que chacun maîtrise des techniques de ninjutsu ancestrales conjuguées à une soif inextinguible pour la violence ! Un affrontement à la mort pour élire le plus fort des ninjas commence... - Résumé provisoire -