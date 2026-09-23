Lorsque son fantasque éditeur disparaît dans un accident aussi tragique que suspect, Violette Spurnose, secrétaire de mairie et romancière, hérite d'un mystérieux manuscrit qu'il a laissé inachevé. Bien décidée à découvrir la vérité, l'apprentie détective mène l'enquête avec l'aide du charmant maire du village et des membres de son redoutable club de lecture. Entre scones, secrets inavouables et manigances, les coulisses du monde littéraire se révèlent bien plus impitoyables qu'il n'y paraît. Car cette fois, le crime pourrait bien avoir quitté les pages d'un roman pour s'inviter dans la réalité...