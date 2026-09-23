Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La Gringa

Marie-Sarah Bouchard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On l'appelle la Gringa. Avec ses cheveux roux et son teint de lait, Maria ne ressemble à personne à Maracaibo, ni à ses amies de l'école, ni à ses cousines, ni même à son père et à sa mère. Un jour, elle comprend pourquoi. C'est qu'elle a été adoptée. Vers la fin de l'été 1969, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, Raúl et Victoria sont venus la chercher dans un orphelinat de Montréal pour la ramener avec eux au Venezuela, où elle vit une enfance de rêve. Cette découverte provoque en elle une soif de retrouver celle qui l'a mise au monde, un désir qui, au fil des ans, ne fait que croître. Le temps qui transforme tout change peu à peu en enfer ce paradis qu'était le Venezuela de sa jeunesse. Terrifiée par la violence qui a envahi son quotidien, Maria, devenue mère, décide de quitter son pays adoré pour le Canada où elle est née. Aujourd'hui, une femme retrace par l'écriture le parcours de cette Gringa, la grand-mère de son fils. Ce faisant, elle s'interroge sur le déracinement et la filiation, sur les liens de sang comme ceux du coeur. Surtout, elle offre à son enfant des fondations qui, espère-t-elle, lui permettront de comprendre l'histoire de sa famille et de s'y ancrer.

Par Marie-Sarah Bouchard
Chez Boréal (Editions du)

|

Auteur

Marie-Sarah Bouchard

Editeur

Boréal (Editions du)

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Gringa par Marie-Sarah Bouchard

Commenter ce livre

 

La Gringa

Marie-Sarah Bouchard

Paru le 24/09/2026

240 pages

Boréal (Editions du)

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782764628966
9782764628966
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.