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#Essais

Le langage des émotions

Karla McLaren

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Et si vos émotions n'étaient ni des ennemies à combattre, ni des états à recouvrir d'ondes positives, mais des alliées à rencontrer et apprivoiser ? Dans Le Langage des émotions, phénomène international enfin disponible en français, Karla McLaren renverse les évidences : aucune émotion n'est négative en soi ; chacune a son rôle : la colère veille sur vos limites, la honte protège votre intégrité, la peur aiguise votre intuition, la tristesse vous permet de lâcher prise... Portée par sa traversée personnelle du traumatisme et de la dissociation, l'autrice développe ici l'Intégration Dynamique des Emotions, une approche concrète pour identifier ce que nous ressentons et nous appuyer sur le message précieux que chaque émotion contient. Elle offre ainsi des repères pour traverser l'anxiété, les addictions, etc. - et invite à une forme de courage : celui de rester présent·e à ce qui nous traverse, avec assez de considération et de structure pour ne plus s'y perdre. Plus qu'un manuel, ce livre est une initiation : apprendre à entendre, sous le vacarme intérieur, la cohérence profonde de son monde émotionnel. Pour les professionnel·le·s comme pour les "hypersensibles" et les personnes épuisées par les injonctions au bonheur. "Les émotions sont une part essentielle de tout ce que vous êtes : de vos pensées, de vos choix, de vos relations, de vos rêves, de vos échecs comme de vos réussites. [... ] En apprenant leur langage, vous pouvez changer votre vie".

Par Karla McLaren
Chez InterEditions

|

Auteur

Karla McLaren

Editeur

InterEditions

Genre

Gestion des émotions

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Le langage des émotions

Karla McLaren trad. Agnès Millet

Paru le 23/09/2026

584 pages

InterEditions

26,90 €

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