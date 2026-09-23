LE LIVRE Et si de nouvelles formes d'amour demandaient à éclore ? Et si elles conduisaient à une alliance à trois où la nature se présenterait comme un partenaire à part entière ? En nous proposant un cheminement par les oeuvres, complémentaires à celui du texte, Jardin d'amour nous invite à une réflexion originale sur l'émergence d'un imaginaire amoureux inédit, puisant à des sources artistiques et littéraires de différentes cultures, de la préhistoire à nos jours. A rebours de la résignation et du désenchantement qui pèsent sur notre époque, l'horizon du merveilleux se rouvre. Face aux grandes mutations, environnementales, sociétales et technologiques, l'amour nous rappelle sa puissance créatrice. Il s'affirme comme l'une des expériences les plus fécondes pour éclairer notre rapport au monde et élargir nos possibilités d'existence.